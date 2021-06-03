Министр финансов России Антон Силуанов рассказал об изменении в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Через месяц в ФНБ не будет долларов.
"Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", — заявил Силуанов во время проведения ПМЭФ-2021.
Предыдущее изменение произошло в феврале 2021 года, когда доля доллара и евро была сокращена с 45 до 35 процентов.
Сейчас вместо доллара будут увеличены вложения в евро, юань и золото. Таким образом в структуре ФНБ останутся:
ФНБ — государственный резервный фонд, который наполняется за счёт средств федерального бюджета (сверхдоходов). Задачей фонда является обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда или федерального бюджета.
На 1 мая 2021 года размер ФНБ составлял 13,825 трлн рублей. Это 12% ВВП России.
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