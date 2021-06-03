Власти России в течение месяца полностью выведут доллар из структуры ФНБ

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал об изменении в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Через месяц в ФНБ не будет долларов.

"Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", — заявил Силуанов во время проведения ПМЭФ-2021.

Предыдущее изменение произошло в феврале 2021 года, когда доля доллара и евро была сокращена с 45 до 35 процентов.

Сейчас вместо доллара будут увеличены вложения в евро, юань и золото. Таким образом в структуре ФНБ останутся:

евро — 40%;

юань — 30%;

золото — 20%;

британский фунт — 5%;

йена — 5%.

Размер ФНБ

ФНБ — государственный резервный фонд, который наполняется за счёт средств федерального бюджета (сверхдоходов). Задачей фонда является обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда или федерального бюджета.

На 1 мая 2021 года размер ФНБ составлял 13,825 трлн рублей. Это 12% ВВП России.