Почему фермерские продукты такие дорогие? Ответ эксперта

Фермерская продукция всегда будет дорогой. Это связано с особенностями её производства и хранения, заявила в интервью телеканалу "360" директор Государственного казённого учреждения Московской области "Центр агропромышленного развития" Полина Булычёва.

Фермерские продукты очень экологичны, а также свежие и полезные. Однако по этой причине они быстрее портятся, у них ограниченный оборот.

"Вторая история — удельный вес себестоимости на единицу производимой продукции. Чтобы произвести две пачки масла, фермеру в любом случае нужно будет запустить оборудование, которое необходимо запустить в производстве, оплатить рабочий день сотруднику. То есть он несет максимальные издержки, для того чтобы произвести минимальный объем продукта. Плюс сбыт", — пояснила собеседница "360".

Фермер не может производить большой объём продукции, поэтому может вести продажи только на локальном уровне.

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