Глава "Сколково" рассказал о "новой экономике в России"

Новая экономика в России — какой она должна быть? Своё мнение высказал председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

На переднем крае экономики: что важно?

Эксперт отметил: в первую очередь стоит говорить об экономике новых технологий. В прошлом году в "Сколково" получили рекордное количество заявок — даже несмотря на то, что он был "коронавирусным".

"Для меня новая экономика — это экономика новых технологий, поскольку я работаю в "Сколково" и в этом смысле к ним неравнодушен. Из года в год число заявок на получение статуса резидента "Сколково" растёт, и мы это особенно почувствовали в прошлом году, в период наиболее жёстких ограничений по коронавирусу. Возможно, у людей освободилось время, и они решили посвятить себя формулированию новых проектов. В прошлом году количество заявок было рекордным", — рассказал Дроздов.

Через тернии к инновациям: "странно помогать тем, кому это не нужно"

В России есть инновационные компании — однако до мирового уровня они не развиваются. Обычно всё упирается в некий "потолок", который, видимо, данные компании вполне устраивает. Так что даже в случае, если предлагаются инвестиции, руководство компаний может в итоге выбрать "свой путь" и независимость.

При этом стоит учитывать, что

"…малым компаниям объективно сложно перейти в статус средних, часто это происходит через поглощение".

Логичный вопрос: может, стоит тогда как-нибудь стимулировать предпринимателей к росту?

"Мне кажется, это их выбор, основанный на свободе принятия решений. Я не вижу в этом ничего плохого, странно помогать тем, кому это не нужно. Другое дело те, кто хочет развиваться и им без господдержки не обойтись", — считает Дроздов.