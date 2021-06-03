Новак назвал дату завершения строительства "Северного потока-2"

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что строительство трубопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца 2021 года. На данный момент осталось проложить около 100 км, сообщил глава ведомства во время выступления на ПМЭФ-21.

"Работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию", - заявил Новак.

Ранее сообщалось, что США отказались от идеи введения санкций против компаний, которые занимаются строительством "Северного потока-2". Вместе с тем, язвительные заявления по поводу российского газа в Америке не прекратились - топливо из России назвали самым грязным в мире.

24 мая трубопрокладчик "Фортуна" возобновил работы в территориальных водах Германии. За неделю до этого немецкий регулятор выдал разрешение на укладку труб на одном из спорных участков.

Задержку со строительством "Северного потока-2" связывают с тем, что после его завершения прекратится транзит газа через Украину. В Кремле заявили, что рассчитывают на украинскую ГТС даже после завершения транзитного контракта в 2025 году.

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