Россияне согласились "скинуться" на помощь бедным через рост налогов

Весьма интересную цифру показал опрос, проведённый экспертами ВЦИОМ. Оказывается, 54% россиян готовы платить более высокие налоги, если малоимущим будет оказана более "плотная" поддержка.

Данные опроса приводит РБК. Уточняется, что под поддержкой имеется ввиду расширение числа различных бесплатных услуг в разных сферах: здравоохранении, образовании, безопасности.

Ещё 28% россиян предпочли несколько иную схему: налоги надо наоборот снижать. Благодаря такому ходу каждый человек сможет распорядиться высвободившимися деньгами по своему усмотрению, найдя им наилучшее применение.

Достаточно высокую солидарность опрошенные показали в вопросе принципа налогообложения: 83% выступили за прогрессивную шкалу. Напомним, что при такой шкале происходит рост ставки налога при росте налоговой базы. Лишь 13% опрошенных выбрали одинаковую ставку, не привязанную к размеру доходов.

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