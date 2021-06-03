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Россияне согласились "скинуться" на помощь бедным через рост налогов

Экономика

Весьма интересную цифру показал опрос, проведённый экспертами ВЦИОМ. Оказывается, 54% россиян готовы платить более высокие налоги, если малоимущим будет оказана более "плотная" поддержка.

Россияне согласились "скинуться" на помощь бедным через рост налогов

Данные опроса приводит РБК. Уточняется, что под поддержкой имеется ввиду расширение числа различных бесплатных услуг в разных сферах: здравоохранении, образовании, безопасности.

Ещё 28% россиян предпочли несколько иную схему: налоги надо наоборот снижать. Благодаря такому ходу каждый человек сможет распорядиться высвободившимися деньгами по своему усмотрению, найдя им наилучшее применение.

Достаточно высокую солидарность опрошенные показали в вопросе принципа налогообложения: 83% выступили за прогрессивную шкалу. Напомним, что при такой шкале происходит рост ставки налога при росте налоговой базы. Лишь 13% опрошенных выбрали одинаковую ставку, не привязанную к размеру доходов.

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Особенности российской бедности
Автор: Константин Шапров
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