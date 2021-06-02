ПМЭФ-2021 определит будущее транспортной сети Петербурга

Сегодня в "Экспофоруме" проходит 24-й Петербургский международный экономический форум. Уже сейчас эксперты говорят о подписании соглашений, связанных с транспортной инфраструктурой города.
Так, строительством петербургского метро займется компания "Метрострой Северной столицы", созданная Смольным и "ВТБ Девелопмент". Ввод в эксплуатацию станций "Юго-Западная" и "Путиловская" будет стоить городу около 7 млрд рублей, но в городском бюджете их нет. В теории работы планируется финансировать за счет адресной инвестиционной программы на 2021-2023 годы. Но фактически власти надеются на федеральные субсидии. Этот вопрос могут обсудить на ПМЭФ.
"Все надеются, что будет федеральное софинансирование. В крайнем случае — инфраструктурный кредит под 3-4% годовых. Необходимые обоснования уже готовятся", — говорит источник в правительстве.
В развитии транспортной сферы города планирует поучаствовать и компания Геннадия Корупятника "Мегалайн", предложившая создание 61 транспортного узла. Пилотный вариант ТПУ собираются построить у станции метро "Старая деревня". В общей сложности проект затребует 186 млрд рублей, компания собирается финансировать его самостоятельно и посредством вложений частных инвесторов.
ТПУ успешно реализованы в Москве. По примеру столицы их собираются построить и в Петербурге, объединив станции метро, остановки наземного транспорта и железнодорожные вокзалы. В зависимости от района и потребностей горожан ТПУ будут включать в себя и другие объекты: бизнес-помещения, фитнес-центры, рестораны, аптеки, МФЦ и т. д.
Этот проект позволит разгрузить транспортную сеть города, сделать передвижение пассажиров более комфортным и увеличить количество рабочих мест в городе. Если ТПУ на "Старой деревне" покажет свою эффективность, следующие узлы построят около станций метро "Улица Дыбенко", "Гражданский проспект" и "Проспект Большевиков".
Еще одно соглашение было заключено "Смольным", "Газпромом" и "КАМАЗом" в марте 2021 года. Оно касается городского транспорта, который планируют перевести на газомоторное топливо. Для этого будут построены новые газовые заправки. Также Петербург постепенно отказывается от маршруток, заменяя их современными автобусами.
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