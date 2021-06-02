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Литва заплатила миллионы евро Белоруссии из-за Латвии и Эстонии

Экономика

В Литве обвинили Латвию и Эстонию в том, что вынуждены заплатить миллионы евро Белоруссии за поставки электроэнергии. Между тем, литовские власти уже длительное время ведут борьбу за то, чтобы отказаться от поставок из Белоруссии.

Литва заплатила миллионы евро Белоруссии из-за Латвии и Эстонии

"С начала года мы выплатили белорусам за электричество более 15 миллионов евро. Это нарушение закона продолжается, и "фиговый листок", то есть то, что латыши получили письмо от Торгово-промышленной палаты России об отсутствии белорусского электричества, не может долго покрывать эту ситуацию. Мы заплатили Белоруссии с начала этого года до конца мая 16 млн евро", — заявил глава оператора системы передачи Litgrid Рокас Масюлис.

Как видим, он несколько путается в цифрах, но это, вероятно, из-за волнения и возмущения. По словам Масюлиса, обращение к латвийскому оператору AST результата пока не дало. При этом он уверен, что линия из Латвии в Литву используется на 40 процентов. Остальные заблокированы искусственно, якобы чтобы не допустить получения электроэнергии из России. Которая, уверен Масюлис, и так в Латвию не поставляется.

В Литве принят закон, который запрещает покупку электроэнергии с БелАЭС, расположенной у города Островец Гродненской области. С призывами к бойкоту литовцы неоднократно обращались и к соседним государствам. Эстония и Латвия на словах не против, но на практике ссылаются на то, что технически это сделать очень сложно.

Литовские власти попытались использовать ситуацию с посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске, призвав Евросоюз ввести санкции против компаний, которые включены в строительство Белорусской атомной электростанции. Правда, насколько добились ли они какого-либо отклика на эту инициативу, не сообщалось.

При этом полномасштабный запуск в эксплуатацию первого энергоблока на БелАЭС запланирован на июнь этого года. Начальник Госатомнадзора МЧС Белоруссии Ольга Луговская сообщила 2 июня, что Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.

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Автор: Редакция Правда.Ру
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