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Президент России выступит на ПМЭФ 4 июня

Экономика

В Северной столице стартовал первый день Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продлится до 5 июня. Участие в нем примут около 2 тыс. иностранных участников.

Президент России выступит на ПМЭФ 4 июня

Президент РФ Владимир Путин выступит на форуме 4 июня. В тот же день он встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава страны уже готовит речь для выступления.

"Традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее", — отметил он.

Песков считает главной задачей форума повышение инвестиционной привлекательности России — и внешней, и внутренней. Уже известно о некоторых проектах по развитию Петербурга, которые будут представлены на ПМЭФ-2021.

  • Например, концепция компании Геннадия Корупятника "Мегалайн" по реновации промзоны около ж/д станции "Горская" в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Предлагается создать там пространство с набережной, стоянкой для яхт, музеем, парком, помещениями для офисов и т. д.

  • Другой проект — это строительство транспортно-пересадочных узлов для упорядочения и ускорения транспортной логистики Петербурга.

В случае подписания соглашения "Мегалайн" возведет пилотный ТПУ у метро "Старая деревня", всего же предполагается построить 61 узел.

Такие транспортные хабы объединят под одной крышей сразу несколько видов транспорта, позволяя разгрузить дороги и сделать поездки более комфортными для пассажиров и реализуя концепцию "сухих ног", благодаря которой люди могут сменить транспорт, не выходя на улицу.

  • Еще один проект "Мегалайн" представит совместно с компанией "Зингер Девелопмент". Это "Залив островов" — намывной район вблизи "Лахта-центра".

Там планируется создать полноценные жилые кварталы со всеми социальными удобствами (школы, больницы, детские сады).

Президент России выступит на ПМЭФ 4 июня

Часть территории отдадут под коммерческую недвижимость. Но главной особенностью концепта является его экологичность — вертикальное озеленение домов, электрический транспорт, подземные дороги и т. д.

Сквозной темой ПМЭФ-2021 станет возрождение экономики после пандемии, что возможно только благодаря совместным усилиям. В программе форума более сотни дискуссий.

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Автор: Ольга Лазарева
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