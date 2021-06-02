Президент России выступит на ПМЭФ 4 июня

В Северной столице стартовал первый день Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продлится до 5 июня. Участие в нем примут около 2 тыс. иностранных участников.
Президент РФ Владимир Путин выступит на форуме 4 июня. В тот же день он встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава страны уже готовит речь для выступления.
"Традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее", — отметил он.
Песков считает главной задачей форума повышение инвестиционной привлекательности России — и внешней, и внутренней. Уже известно о некоторых проектах по развитию Петербурга, которые будут представлены на ПМЭФ-2021.
Предлагается создать там пространство с набережной, стоянкой для яхт, музеем, парком, помещениями для офисов и т. д.
В случае подписания соглашения "Мегалайн" возведет пилотный ТПУ у метро "Старая деревня", всего же предполагается построить 61 узел.
Такие транспортные хабы объединят под одной крышей сразу несколько видов транспорта, позволяя разгрузить дороги и сделать поездки более комфортными для пассажиров и реализуя концепцию "сухих ног", благодаря которой люди могут сменить транспорт, не выходя на улицу.
Там планируется создать полноценные жилые кварталы со всеми социальными удобствами (школы, больницы, детские сады).
Часть территории отдадут под коммерческую недвижимость. Но главной особенностью концепта является его экологичность — вертикальное озеленение домов, электрический транспорт, подземные дороги и т. д.
Сквозной темой ПМЭФ-2021 станет возрождение экономики после пандемии, что возможно только благодаря совместным усилиям. В программе форума более сотни дискуссий.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?