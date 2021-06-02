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Бывший глава МИД Австрии вошла в совет директоров "Роснефти"

Экономика » Сырье » Нефть

1 июня состоялось Общее собрание акционеров "Роснефти", участие в котором приняли владельцы 91,4% акций. На совещании был утверждён годовой отчёт, бухгалтерская отчётность и распределение чистой прибыли за 2020 год.

Бывший глава МИД Австрии вошла в совет директоров "Роснефти"

Акционеры "Роснефти" получат 6,94 рубля за одну акцию, общая сумма дивидендов составила 73,55 млрд.

Состав совета директоров "Роснефти"

Кроме того, был избран новый состав совета директоров компании. Новым членом стала Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии. Кроме неё, в совет директоров вошли:

  • Файзал Алсуваиди — представитель Qatar Investments Authority, член Попечительского совета Qatar University;
  • Хамад Рашид Аль Моханнади — представитель Qatar Investments Authority, член Попечительского совета Международного Катарского Фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи;
  • Маттиас Варниг — Исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор;
  • Роберт Дадли — Консультант BP Russian Investments Limited;
  • Карин Кнайсль — доктор права, бывший Федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики, независимый директор;
  • Бернард Луни — член Совета директоров, Главный исполнительный директор BP p. l.c.;
  • Новак Александр Валентинович — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
  • Орешкин Максим Станиславович — Помощник Президента Российской Федерации;
  • Ханс-Йорг Рудлофф — Председатель Правления Marcuard Holding, независимый директор;
  • Сечин Игорь Иванович — Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО "НК "Роснефть";
  • Герхард Шрёдер — Председатель Совета директоров Nord Stream 2 AG (Швейцария), Председатель Комитета акционеров Nord Stream AG (Швейцария), независимый директор.

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Автор: Артём Пермяков
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