Бывший глава МИД Австрии вошла в совет директоров "Роснефти"

1 июня состоялось Общее собрание акционеров "Роснефти", участие в котором приняли владельцы 91,4% акций. На совещании был утверждён годовой отчёт, бухгалтерская отчётность и распределение чистой прибыли за 2020 год.
Акционеры "Роснефти" получат 6,94 рубля за одну акцию, общая сумма дивидендов составила 73,55 млрд.
Кроме того, был избран новый состав совета директоров компании. Новым членом стала Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии. Кроме неё, в совет директоров вошли:
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