Дверь в суперцикл: нефть будет стоить 100 долларов? Мнение главы Минэнерго

Прогнозировать стоимость нефти на долгую перспективу достаточно сложно, но в период двух-трёх ближайших лет цены, скорее всего, не дотянутся до 100 долларов за баррель, остановившись в "коридоре" от 50 о 60 долларов. Такой прогноз представил для РИА "Новости" глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Напомним, что на рынке нефти ещё с начала 2021 года фигурируют новости о так называемом суперцикле. Данный период характерен тем, что спрос очень долго превышает предложение, в результате чего нефть неуклонно растёт в цене. Данные о суперцикле приводили, в частности, в JPMorgan и Goldman Sachs, уточняя: "плановый" показатель цены находится при таком сценарии в районе 80-100 долларов.

"Мне кажется, что такого, что цена вскоре дойдёт до 100 долларов, не будет. Наши оценки на ближайшие два-три года всё же где-то 50-60 долларов за баррель", - уточнил Шульгинов.

Эксперт отметил, что спрос на нефть уже вырос, однако по линии ОПЕК+ проводится политика "балансирования". Также стимулирующие меры ввели американские власти.

"На далёкую перспективу оценки разные: прогнозируют и 50, и 70 долларов за баррель. Но есть неопределённость, энергопереход. Как тут можно загадывать? Компании всё равно смотрят за тем, что происходит в мире, думают о низкоуглеродных проектах, о трансуглеродных налогах", — отметил Шульгинов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.