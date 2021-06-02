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Дверь в суперцикл: нефть будет стоить 100 долларов? Мнение главы Минэнерго

Экономика

Прогнозировать стоимость нефти на долгую перспективу достаточно сложно, но в период двух-трёх ближайших лет цены, скорее всего, не дотянутся до 100 долларов за баррель, остановившись в "коридоре" от 50 о 60 долларов. Такой прогноз представил для РИА "Новости" глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Дверь в суперцикл: нефть будет стоить 100 долларов? Мнение главы Минэнерго

Напомним, что на рынке нефти ещё с начала 2021 года фигурируют новости о так называемом суперцикле. Данный период характерен тем, что спрос очень долго превышает предложение, в результате чего нефть неуклонно растёт в цене. Данные о суперцикле приводили, в частности, в JPMorgan и Goldman Sachs, уточняя: "плановый" показатель цены находится при таком сценарии в районе 80-100 долларов.

"Мне кажется, что такого, что цена вскоре дойдёт до 100 долларов, не будет. Наши оценки на ближайшие два-три года всё же где-то 50-60 долларов за баррель", - уточнил Шульгинов.

Эксперт отметил, что спрос на нефть уже вырос, однако по линии ОПЕК+ проводится политика "балансирования". Также стимулирующие меры ввели американские власти.

"На далёкую перспективу оценки разные: прогнозируют и 50, и 70 долларов за баррель. Но есть неопределённость, энергопереход. Как тут можно загадывать? Компании всё равно смотрят за тем, что происходит в мире, думают о низкоуглеродных проектах, о трансуглеродных налогах", — отметил Шульгинов.

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