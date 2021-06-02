Экологическая "уборка" РФ оказалась дороже триллиона рублей

Новости касательно ситуации с экологией в России: на "генеральную уборку" страны необходимо более триллиона рублей. Цифру привёл глава Минприроды России Александр Козлов.

Козлов отметил, что проект "генеральной уборки" предусматривает несколько этапов. Сейчас выбраны самые важные "точки" — например, работы по подъёму затонувших судов и ликвидации скважин. До 2024 года на указанные цели выделят примерно 17 млрд.

"Что же касается "генеральной уборки", c учётом дополнительного финансирования и настройки механизма "окрашивания" средств от экологических платежей первоначальные расчёты реализации проекта составляют более 1 трлн рублей", — сообщил он 2 июня в интервью изданию "Известия".

Также в министерстве займутся созданием специальной методики, которая позволит определять самые вредные для здоровья полигоны. С этой задачей помогут представители Роспотребнадзора.

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