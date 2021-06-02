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Экологическая "уборка" РФ оказалась дороже триллиона рублей

Экономика

Новости касательно ситуации с экологией в России: на "генеральную уборку" страны необходимо более триллиона рублей. Цифру привёл глава Минприроды России Александр Козлов.

Экологическая "уборка" РФ оказалась дороже триллиона рублей

Козлов отметил, что проект "генеральной уборки" предусматривает несколько этапов. Сейчас выбраны самые важные "точки" — например, работы по подъёму затонувших судов и ликвидации скважин. До 2024 года на указанные цели выделят примерно 17 млрд.

"Что же касается "генеральной уборки", c учётом дополнительного финансирования и настройки механизма "окрашивания" средств от экологических платежей первоначальные расчёты реализации проекта составляют более 1 трлн рублей", — сообщил он 2 июня в интервью изданию "Известия".

Также в министерстве займутся созданием специальной методики, которая позволит определять самые вредные для здоровья полигоны. С этой задачей помогут представители Роспотребнадзора.

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Автор: Константин Шапров
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