Не всем украинским депутатам по душе "похолодание" в отношениях с Россией. Представитель "ОПЗЖ" Вадим Рабинович уверен: решение Киева касательно разрыва торговых связей с Москвой привело к потерям огромных денег, компенсировать которые так и не удалось.
Напомним, что ещё в 2019 году украинские эксперты высказывались о том, что Киев теряет от разрыва торговли больше, чем Москва.
"Если считать, что газ мы всё-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 миллиарда долларов.
Только 11,5 миллиарда долларов для России — это меньше 0,8 процента ВВП, а для Украины — это десять процентов ВВП. То есть разница потерь — 13 раз", — объяснял тогда в эфире онлайн-студии CapitalTV глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Рабинович же назвал разрыв торговых отношений катастрофой. Выступая в украинском парламенте, он заявил: единственное, что у Киева получается хорошо, — это ругань с соседними странами.
"Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями", — заявил Рабинович.
Украинское руководство делает шаги, которые ударяют по деньгам в распоряжении простых граждан, дополнил он.
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