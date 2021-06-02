Украинский депутат указал на ошибку властей, стоившую десятки миллиардов

Не всем украинским депутатам по душе "похолодание" в отношениях с Россией. Представитель "ОПЗЖ" Вадим Рабинович уверен: решение Киева касательно разрыва торговых связей с Москвой привело к потерям огромных денег, компенсировать которые так и не удалось.

Напомним, что ещё в 2019 году украинские эксперты высказывались о том, что Киев теряет от разрыва торговли больше, чем Москва.

"Если считать, что газ мы всё-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 миллиарда долларов. Только 11,5 миллиарда долларов для России — это меньше 0,8 процента ВВП, а для Украины — это десять процентов ВВП. То есть разница потерь — 13 раз", — объяснял тогда в эфире онлайн-студии CapitalTV глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Рабинович же назвал разрыв торговых отношений катастрофой. Выступая в украинском парламенте, он заявил: единственное, что у Киева получается хорошо, — это ругань с соседними странами.

"Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями", — заявил Рабинович.

Украинское руководство делает шаги, которые ударяют по деньгам в распоряжении простых граждан, дополнил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.