Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала стоимость туров, которые забронировали россияне на июнь в турецких отелях. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, на это жители России потратили 25 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что ограничение на полёты в Турцию будет продлено до 30 июня. Официальной информации пока нет, но туристы уже интересуются информацией о перебронировании туров или возврате денег.
"Сегодня будет тяжелый день и для туристов, и для туркомпаний", — заявил Горин в эфире РБК.
По его словам, две трети туристов не требуют возврата денег, а меняют даты туров в Турцию. Горин утверждает, что послабление ограничений можно ожидать после 21 июня.
"Будем ждать, конечно, что 21 июня, есть надежда, это популярное туристическое направление откроется", — заявил Горин.
Ранее в Ростуризме заявили, что туроператоры обязаны вернуть деньги за бронирование, но с вычетом понесенных расходов.
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