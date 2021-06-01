Россияне потеряют 25 млрд рублей из-за запрета на полёты в Турцию в июне

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала стоимость туров, которые забронировали россияне на июнь в турецких отелях. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, на это жители России потратили 25 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ограничение на полёты в Турцию будет продлено до 30 июня. Официальной информации пока нет, но туристы уже интересуются информацией о перебронировании туров или возврате денег.

"Сегодня будет тяжелый день и для туристов, и для туркомпаний", — заявил Горин в эфире РБК.

По его словам, две трети туристов не требуют возврата денег, а меняют даты туров в Турцию. Горин утверждает, что послабление ограничений можно ожидать после 21 июня.

"Будем ждать, конечно, что 21 июня, есть надежда, это популярное туристическое направление откроется", — заявил Горин.

Ранее в Ростуризме заявили, что туроператоры обязаны вернуть деньги за бронирование, но с вычетом понесенных расходов.