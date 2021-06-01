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Захотят ударить - и без SWIFT обойдутся: о возможном "отключении" РФ от системы

Экономика

Продолжает оставаться актуальным вопрос: отключат Россию от SWIFT или нет? Свой прогноз касательно столь жёсткого шага высказал глава ВТБ Андрей Костин.

Захотят ударить - и без SWIFT обойдутся: о возможном "отключении" РФ от системы

Костин, беседуя с представителями РБК, сообщил: лично он в подобный сценарий не верит. У Штатов есть другие инструменты для атак на финансовый сектор РФ, а возможное отключение "пугает и европейцев".

"Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и европейцев", — объяснил он.

Так что рассматривать сценарий отключения России от SWIFT как реальный не стоило ранее — и не стоит сейчас, подытожил Костин.

"Я не верю в отключение SWIFT, потому что, чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, и этот вопрос требует участия европейских правительств.

Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков", — уверен Костин.

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Лавров о перспективе отключения России от SWIFT
Автор: Константин Шапров
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