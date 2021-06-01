Nestle призналась: сделанная ей еда небезопасна для здоровья - Financial Times

Швейцарская компания по производству продуктов питания и напитков Nestle признала, что большинство ее продуктов "нездоровы".

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренние документы компании, к которым имеет доступ СМИ.

По данным газеты, документ был подготовлен в начале этого года и распространен среди топ-менеджеров компании.

В нем указывается, что только 37% продуктов питания и напитков, произведенных Nestle, достигли рейтинга выше 3,5 баллов в австралийской рейтинговой системе с максимальным 5-звездочным баллом, который используется отраслевыми экспертами по всему миру.

Небезопасными признаны детское питание, кофе, еда для людей с определенными заболеваниями и корма для домашних животных.

В общем портфеле продуктов питания и напитков швейцарской компании около 70% не достигли 3,5 звезд, необходимых для того, чтобы продукт считался "допустимым для здоровья". Среди них

96% напитков и 99% продуктов кондитерского сегмента и мороженого.

82% Минеральных Вод и 60% молочных продуктов набрали выше этого показателя.

"Генерировать деньги как можно быстрее и как можно больше"

"Мы внесли значительные улучшения в наши продукты, но наш портфель по-прежнему уступает внешним определениям здоровья, поскольку давление со стороны регулирующих органов и потребительские требования стремительно растут", — подчеркивается в документе Nestle (цитата FT).

Компания утверждает, что работает над тем, чтобы ее продукты помогали удовлетворять потребности потребителей в питании и поощрять сбалансированную диету.

Со своей стороны, эксперт по питанию, цитируемый Financial Times, считает, что усилия этой и других компаний в этом секторе вряд ли могут быть реализованы:

"Работа пищевых компаний заключается в том, чтобы генерировать деньги для акционеров и генерировать их как можно быстрее и как можно больше. Они собираются продавать продукты нездоровой пищи, которые достигают массовой аудитории и покупаются как можно большим количеством людей", — сказала Марион Нестл, профессор Корнельского университета в США.

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