EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Кировской области врачи спасли 8-летнюю девочку с полным поражением лёгких
Боясь подцепить "ковид", заключенные в Индии не хотят покидать тюрьмы
Греция и Турция договорились помириться
До 2024 года Украина может "не плакаться": транзит газа будет по договору
Гражданство не спасёт: россиянку Софью Сапегу будут судить в Белоруссии
Станет "Википедия" иноагентом или нет - вот в чём вопрос
Путин обсудит с Байденом права человека, если тот "ответит про Капитолий"
Освежитель воздуха – это не только приятный аромат, но и вред для здоровья
Почему будильник – это зло и как с ним бороться

Nestle призналась: сделанная ей еда небезопасна для здоровья - Financial Times

Экономика

Швейцарская компания по производству продуктов питания и напитков Nestle признала, что большинство ее продуктов "нездоровы".

Nestle призналась: сделанная ей еда небезопасна для здоровья - Financial Times

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренние документы компании, к которым имеет доступ СМИ.

По данным газеты, документ был подготовлен в начале этого года и распространен среди топ-менеджеров компании.

В нем указывается, что только 37% продуктов питания и напитков, произведенных Nestle, достигли рейтинга выше 3,5 баллов в австралийской рейтинговой системе с максимальным 5-звездочным баллом, который используется отраслевыми экспертами по всему миру.

  • Небезопасными признаны детское питание, кофе, еда для людей с определенными заболеваниями и корма для домашних животных.

В общем портфеле продуктов питания и напитков швейцарской компании около 70% не достигли 3,5 звезд, необходимых для того, чтобы продукт считался "допустимым для здоровья". Среди них

  • 96% напитков и 99% продуктов кондитерского сегмента и мороженого.
  • 82% Минеральных Вод и 60% молочных продуктов набрали выше этого показателя.

"Генерировать деньги как можно быстрее и как можно больше"

"Мы внесли значительные улучшения в наши продукты, но наш портфель по-прежнему уступает внешним определениям здоровья, поскольку давление со стороны регулирующих органов и потребительские требования стремительно растут", — подчеркивается в документе Nestle (цитата FT).

Компания утверждает, что работает над тем, чтобы ее продукты помогали удовлетворять потребности потребителей в питании и поощрять сбалансированную диету.

Со своей стороны, эксперт по питанию, цитируемый Financial Times, считает, что усилия этой и других компаний в этом секторе вряд ли могут быть реализованы:

"Работа пищевых компаний заключается в том, чтобы генерировать деньги для акционеров и генерировать их как можно быстрее и как можно больше. Они собираются продавать продукты нездоровой пищи, которые достигают массовой аудитории и покупаются как можно большим количеством людей", — сказала Марион Нестл, профессор Корнельского университета в США.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Продукты-«отравители»: как обезопасить себя и близких?
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
В Китае презентовали прототип вертолёта-невидимки
Столтенберг открестился от шпионского скандала с участием Дании
В Кировской области врачи спасли 8-летнюю девочку с полным поражением лёгких
Боясь подцепить "ковид", заключенные в Индии не хотят покидать тюрьмы
Греция и Турция договорились помириться
До 2024 года Украина может "не плакаться": транзит газа будет по договору
Гражданство не спасёт: россиянку Софью Сапегу будут судить в Белоруссии
Станет "Википедия" иноагентом или нет - вот в чём вопрос
Путин обсудит с Байденом права человека, если тот "ответит про Капитолий"
Освежитель воздуха – это не только приятный аромат, но и вред для здоровья
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Бывший СССР
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Соломон Соловьев Знак зодиака 1 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко Любовь Степушова Василий Амирджанов Идеологические перформансы предпочли школьным туалетам Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Необычная неделя
Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"
Опаздываем: кандидат в канцлеры Германии хочет побыстрее наказать Минск
Мир. Новости мира
Опаздываем: кандидат в канцлеры Германии хочет побыстрее наказать Минск
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников