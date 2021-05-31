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В России будет создан фонд для регулирования цен на сахар

Экономика » Производство

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство планирует создать фонд по закупке сахара для регулирования цен на рынке. По его словам, этот вид продукции является высоковолатильным.

Запас в фонде может составлять до 500 тыс. тонн, что равно месячному потреблению в России.

"Закупки, по нашему мнению, следует проводить где-то в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара. А реализацию, соответственно, в случае необходимости калибровки цены, когда это потребуется", — приводят "Известия" слова Патрушева.

По словам министра, такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и иметь стабильную цену. Вместе с тем, решения пока нет — вопрос находится на стадии обсуждения.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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