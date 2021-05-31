В России будет создан фонд для регулирования цен на сахар

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство планирует создать фонд по закупке сахара для регулирования цен на рынке. По его словам, этот вид продукции является высоковолатильным.

Запас в фонде может составлять до 500 тыс. тонн, что равно месячному потреблению в России.

"Закупки, по нашему мнению, следует проводить где-то в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара. А реализацию, соответственно, в случае необходимости калибровки цены, когда это потребуется", — приводят "Известия" слова Патрушева.

По словам министра, такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и иметь стабильную цену. Вместе с тем, решения пока нет — вопрос находится на стадии обсуждения.