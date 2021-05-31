Аналитик объяснил, откуда у банков образовалась "долларовая дырка"

Статистика Центробанка показывает, что валютные обязательства банков превышает их валютные активы. На 1 мая запасы валюты у банков составляют 12,2 млрд долларов.

По сведениям экспертов, запасы валюты у населения составляют 91,3 млрд долларов.

"Долларовая "дырка" образовалась в связи с переходом банков на рублёвое кредитование. При этом население продолжает держать значительный объем средств в иностранной валюте. В результате банки имеют обязательства перед населением, а активы в валюте сокращаются" — приводит "Свободная пресса" слова главного аналитика банка "Солидарность" Александра Абрамова.

По его мнению, в скором времени можно будет наблюдать тренд, по которому россияне будут активно обменивать на рубль, поэтому банки смогут выполнять свои обязательства.