"Нахлобучили"? Возвращайте! Белоусов рассказал о сверхдоходах металлургов

Неожиданные новости с рынка российской металлургии: как оказалось, металлурги умудрились за прошлый год устроить "нахлобучивание" примерно на 100 млрд рублей.

Данные привёл в интервью каналу РБК первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он сообщил: несмотря на коронавирус, металлургическая отрасль оказалась не просто в плюсе, а получила сверхдоход.

Чиновник сообщил, что не станет пока называть конкретные компании, однако согласно отчётности речь идёт о росте доходов в разы. В принципе, за отрасль можно было бы и порадоваться — вот только металлурги подняли цены ещё и на внутреннем рынке.

"Мы посчитали, что нас, извините за это слово, металлурги нахлобучили — нас, государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа — примерно на 100 миллиардов рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога", — указал Белоусов.

С представителям отрасли, продолжил Белоусов, он уже поговорил: те ситуацию понимают.

"У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили и так себя повели, у них забрать", — резюмировал он.

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