Россия стала вторым по величине поставок экспортёром нефти в США

В марте текущего года Россия поставила США самый большой объем нефти и производных продуктов за последние 12 лет, став, таким образом, вторым по величине экспортером в страну.

Таковы данные, опубликованные Управлением энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

Объем экспорта российской нефти и нефтепродуктов в американскую страну в марте удвоился по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 22,938 млн баррелей.

Предыдущий рекорд относится к июлю 2009 года, когда объем российских поставок в США составил 23,484 млн баррелей.

Увеличение экспорта сделало Россию вторым по величине поставщиком нефти и производных продуктов из США после Канады, которая в марте отправила в соседнюю страну в общей сложности 139 869 млн баррелей.

Мексика и Саудовская Аравия заняли третье и четвертое места с 17,616 и 10,868 миллионами баррелей соответственно.

Что касается только нефти, то Россия заняла четвертое место в списке импортеров после Канады, Мексики и Саудовской Аравии, поставив в американскую страну 6,1 млн баррелей в марте (197 000 баррелей в день), что в 3,5 раза больше, чем в феврале.

Россия остается одним из крупнейших стратегических партнеров США в энергетическом секторе, несмотря на напряженность между Москвой и Вашингтоном в ряде областей, в том числе в энергетике.

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