Финансист Демура предрёк банковский кризис в России

Финансист и биржевой аналитик Степан Демура рассказал о возможном банковском кризисе в России. По его словам, кассовый разрыв может случиться в любой момент.

Демура отметил, что сейчас в российских банках наблюдается кассовый разрыв, который позволяет скрывать политика Центробанка.

"Если считать согласно международной методологии, то у нас доля проблемных активов ну, наверное, 25-30% у банков. А это всё может долбануть в любой момент, потому что растёт выдача кредитов населению, население и бизнес перекредитованы", — приводит URA.RU слова Демуры.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщила, что кризис может начаться до апреля 2022 года.