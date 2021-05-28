Финансист и биржевой аналитик Степан Демура рассказал о возможном банковском кризисе в России. По его словам, кассовый разрыв может случиться в любой момент.
Демура отметил, что сейчас в российских банках наблюдается кассовый разрыв, который позволяет скрывать политика Центробанка.
"Если считать согласно международной методологии, то у нас доля проблемных активов ну, наверное, 25-30% у банков. А это всё может долбануть в любой момент, потому что растёт выдача кредитов населению, население и бизнес перекредитованы", — приводит URA.RU слова Демуры.
Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщила, что кризис может начаться до апреля 2022 года.
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