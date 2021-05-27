Зеки "высокого полёта": кто и как зарабатывает сотни тысяч, сидя в тюрьме

Интересная цифра: в среднем российские заключённые, которые идут на принудительные работы, получают от 20 до 24 тысяч рублей. И это, как оказалось, не предел — особо "умелые" зарабатывают и по 100 тысяч.

Данные ФСИН о "рекордсменах":

Белгородская область — заключённый получил 224 тысячи;

Новгородская область — заключённый наработал на 102 тысячи.

Откуда такой "разрыв"? Кто столько зарабатывает? Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов для "Общественной службы новостей" объясняет: есть просто заключённые, а есть "асы".

Заключённые "высокого полёта": откуда разница в зарплатах

Колташов уточняет: некоторые заключённые обладают навыками, полезным в том числе высоким чинам и большим бизнесменам. Например, попавший за решётку за "серые" схемы высококвалифицированный бухгалтер может получить весьма интересные предложения.

"Я таких людей знаю лично, правда, они уже не осуждённые. Заключённые у нас имеют право работать. Понятно, что есть режим работы, который предлагает начальство. Те же, кто отбывает наказание в колонии-поселении — могут работать в городе. И тут выясняется, что среди осуждённых есть разные категории граждан. Есть, например, среди них политтехнологи высшего класса. И вот такой ас, который сидит там, потому что где-то ложанулся, берёт и вытаскивает местных депутатов, берёт у них контракты. И суммы получаются намного больше, чем у остальных. Или тоже самое: ас бухгалтерского мошенничества, который сидит из-за того, что его подставил директор. Такой бухгалтер всегда пригодится стране. Вот, кто делает максимумы, и так во всех сферах", — рассказывает Колташов.

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