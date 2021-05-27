Весьма интересный документ оказался в распоряжении РИА "Новости": это доклад, в котором указано на резкий рост спроса на самогонные аппараты. За 2020 год россияне стали на треть чаще интересоваться покупкой этого товара.
Доклад создан силами аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова и предназначен для российского лидера Владимира Путина. Он посвящён тому, в каком состоянии находится рынок подакцизных товаров страны.
Итак, несколько цифр из доклада:
"Из 160 тысяч сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь", — пишут авторы, к которым, к слову, относится и общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев.
При этом доля торговли через интернет в общем "котле" продаж алкоголя нелегальным путём составила примерно 7%.
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