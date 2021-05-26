Эталонный курс: в ФАС хотят по-новому считать тарифы на тепло

Новая идея от экспертов ФАС, касающаяся теплоснабжения российских регионов, пройдёт первую проверку уже в следующем году. По данным антимонопольщиков, с 1 июля 2022 года в некоторых регионах планируется ввести так называемые эталонные тарифы.

Напомним кратко о сути идеи: согласно новому подходу, тарифы на тепло будут считать не из параметров одной конкретной компании, а по среднему уровню расходов, которые несут все участники рынка.

По мнению ФАС, такой подход поможет "успокоить" цены на тепло: например, раньше одна компания могла провести модернизацию оборудования и заложить этот факт в цену, а с новым подходом так сделать не выйдет.

"Эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям", — объяснил "Известиям" замглавы антимонопольной службы Виталий Королёв.

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