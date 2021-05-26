EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Китае пастух спас шестерых замерзавших марафонцев
Китай намекнул Тайваню: "Родина должна быть едина"
Макрон заговорил о необходимости перезагрузки отношений ЕС - Россия
Как в Сальвадоре: депутат Рады объяснил "партизанскую" идею Зеленского
Байден объяснил "смену курса" Вашингтона по санкциям против "СП-2"
Детские тела выбросило на берег Ливии
Изменение климата может вызвать в Японии жару, опасную для олимпийцев
Полицейских в странах ЕС уличили в расизме и дискриминации меньшинств
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания

Эталонный курс: в ФАС хотят по-новому считать тарифы на тепло

Экономика

Новая идея от экспертов ФАС, касающаяся теплоснабжения российских регионов, пройдёт первую проверку уже в следующем году. По данным антимонопольщиков, с 1 июля 2022 года в некоторых регионах планируется ввести так называемые эталонные тарифы.

Эталонный курс: в ФАС хотят по-новому считать тарифы на тепло

Напомним кратко о сути идеи: согласно новому подходу, тарифы на тепло будут считать не из параметров одной конкретной компании, а по среднему уровню расходов, которые несут все участники рынка.

По мнению ФАС, такой подход поможет "успокоить" цены на тепло: например, раньше одна компания могла провести модернизацию оборудования и заложить этот факт в цену, а с новым подходом так сделать не выйдет.

"Эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям", — объяснил "Известиям" замглавы антимонопольной службы Виталий Королёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

НЕ Покупай Радиаторы Пока Не Посмотришь ЭТО!!!
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Уведённый" у Роскосмоса миллиард нашли в Гонконге и ОАЭ
Как использовать древесную золу для вашего сада
Эталонный курс: в ФАС хотят по-новому считать тарифы на тепло
Чем старые колготки могут быть полезны для сада
Экс-посол США уточнил, что мог бы сделать Путин перед встречей с Байденом
В Китае пастух спас шестерых замерзавших марафонцев
Китай намекнул Тайваню: "Родина должна быть едина"
Макрон заговорил о необходимости перезагрузки отношений ЕС - Россия
Как в Сальвадоре: депутат Рады объяснил "партизанскую" идею Зеленского
Байден объяснил "смену курса" Вашингтона по санкциям против "СП-2"
Популярное
Профилактика
Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких

Знаете, какое самое частое простудное заболевание в жаркие летние дни? Не поверите, но это – ангина. А что вы хотите? Мороженое, ледяное питье, прохладный ветерок из окна автобуса или машины…

Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания
Техника красоты
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания
Прибалтика
Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу
Оригинальные методики
Одиннадцать "ванных" заповедей
Соломон Соловьев Знак зодиака 26 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев Василий Амирджанов Возрождённый ГУЛАГ обещают сделать гуманным Василий Амирджанов
Полезно знать
Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение
Хоккей. Последние новости
Мэр Риги убрал все флаги IIHF после письма по поводу Белоруссии
Старая ванна: практическое применение в саду
Ландшафтный дизайн
Старая ванна: практическое применение в саду
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников