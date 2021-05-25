ЦБ отказался тратить резервы на зарплаты россиян

Центробанк не будет тратить деньги Фонда национального благосостояния на выплаты зарплат российским гражданам.

"Временно — да, мы можем раскупорить кубышку, можем за три года проесть наши резервы, но разве это разумная политика?" — заявил зампред Банка России Сергей Швецов.

ФНБ формируется за счёт нефтегазовых доходов и необходим для обеспечения макроэкономической стабильности. Кроме того, растрата этих средств приведёт к тому, что российская экономика будет зависеть от цен на ископаемые ресурсы.

Согласно бюджетному правилу, на средства, полученные ФНБ от сверхприбыли в нефтегазовой отрасли, приобретается иностранная валюта. Это позволяет поддерживать курс рубля на стабильно предсказуемом уровне. Если же объём поступлений в фонд недостаточный, то накопленные средства перераспределяют на бюджетные расходы.

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