В мире растёт спрос на нефть

Мировой спрос на нефть восстанавливается на фоне осторожного подхода ОПЕК+ к поставкам и сдержанности в сланцах США.

Об этом сообщает финансовый конгломерат Barclays.

"Несмотря на возможность возвращения поставок иранской нефти и нового всплеска COVID-19 в некоторых частях Азии, мировой спрос на нефть "исцеляется”, и запасы нефти должны нормализоваться в течение следующих двух-трех месяцев", — говорится в опубликованной на официальной странице британского банка заметке.

Barclays ожидает, что уже во второй половине этого года мировой рынок будет испытывать дефицит в размере около 1,5 млн баррелей в сутки.

"Расширенные ограничения мобильности могут несколько замедлить восстановление спроса, но вряд ли остановят его на длительный период, учитывая в основном положительные результаты программ вакцинации во всем мире”, — отмечают аналитики Barclays.

Прогноз по ценам

Банк ожидает, что цены на нефть составят в среднем:

марки Brent — $66 за баррель в 2021 году,

марки WTI — $62 за баррель.

К слову, в прошлом месяце инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что ожидает увидеть "самый большой скачок спроса на нефть за всю историю” в течение следующих шести месяцев.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что спрос на нефть вырастет на 5,2 миллиона баррелей в сутки в течение ближайшего полугода.

"Избыточные запасы нефти в прошлом году были практически исчерпаны", — заявило МЭА в начале мая, отметив, что "растущий разрыв спроса и предложения прокладывает путь для дальнейшего ослабления сокращения поставок ОПЕК+ или даже более резкого сокращения запасов”.

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