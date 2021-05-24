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ФНБ России получил добро на накопление золотых слитков

Экономика » Финансы » Инвестиции

Фонд национального благосостояния России получил от правительства страны "зеленый свет" на диверсификацию активов путем инвестирования в золото.

ФНБ России получил добро на накопление золотых слитков

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Финансовые резервы ФНБ могут быть размещены на счетах Банка России в виде драгоценных металлов, в частности золота, которое традиционно рассматривается как один из оборонительных активов”, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

По мнению правительства, решение, предложенное в конце 2020 года, позволит диверсифицировать инвестиции фонда, обеспечить их сохранность и увеличить доходность отчислений.

  • В долгосрочной перспективе драгоценные металлы гораздо более устойчивы к инвестициям, чем активы финансового рынка.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • ФНБ входит в состав активов федерального бюджета России.
  • Он был создан для поддержки национальной пенсионной системы, и эти средства также могут быть использованы для покрытия дефицита бюджета во время кризиса.
  • По данным Минфина, на 1 января активы фонда составили более 13,5 трлн руб., или почти $184 млрд.
  • Ранее в этом году ЦБ сообщал, что в 2020 году стоимость золотых резервов России впервые превысила ее долларовые запасы.
  • По состоянию на конец июня 2020 года Россия, как сообщалось, располагала золотом на сумму $128,5 млрд, что составляет 22,9% ее международных резервов и превышает стоимость долларов США в этих запасах почти на 4 млрд.

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Роль золота в экономике России
Автор: Ольга Лебедева
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