Фонд национального благосостояния России получил от правительства страны "зеленый свет" на диверсификацию активов путем инвестирования в золото.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Финансовые резервы ФНБ могут быть размещены на счетах Банка России в виде драгоценных металлов, в частности золота, которое традиционно рассматривается как один из оборонительных активов”, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
По мнению правительства, решение, предложенное в конце 2020 года, позволит диверсифицировать инвестиции фонда, обеспечить их сохранность и увеличить доходность отчислений.
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