Есть приёмы: Минпромторг хочет поднять пошлину на вывоз лома

Новая идея от Минпромторга: поднять пошлину на лом вдвое, с 45 до 90 евро. Мера, считают в ведомстве, будет полезна на дистанции в 180 дней.

Уточнённые данные приводит ТАСС: по словам замминистра Виктора Евтухова, на данный момент фиксируются "мировые тенденции", которые делают такой "манёвр" вполне целесообразным.

"С учётом мировых тенденций на повышение для стабилизации цен на лом чёрных металлов и недопущения последующего роста цен на металлургическую продукцию на российском рынке считаем целесообразным установление вывозных таможенных пошлин на вывоз лома и отходов чёрных металлов с территории Российской Федерации в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, на уровне 5%, но не менее чем €90 за тонну продукции на 180 дней", — уточняет его слова пресс-служба.

На текущий момент в министерстве также идёт работа, которая в перспективе поможет сделать сдачу лома в нелегальные "точки" приёма непривлекательной, а также повысить объёмы ломозаготовки. В частности, такого эффекта планируется достичь через

"…отмену НДФЛ с одновременным переходом на безналичные расчёты с физическими лицами".

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