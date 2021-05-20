Холодная радость: производитель мороженого опроверг его дефицит

Очередной вариант дефицита пришлось опровергать российским производителям. На этот раз речь зашла о любимом многими лакомстве — мороженом.

Данные о дефиците ранее приводили в "Коммерсанте": по данным журналистов, около 40% компаний-производителей мороженого в РФ могут столкнуться с трудностями маркировки. Дело в том, что к 1 июня нужно будет маркировать продукцию несколько по-иному, что и вызовет проблемы. Ситуацию для "360" описали в компании "Чистая линия".

По мнению представителей "Чистой линии", сообщения о неготовности компании далеки от истины. Ранее, уточнили в компании, на совещания выносились вопросы касательно маркировки "Честного знака". Но о том, что к производству кто-то не готов, речи не заходило.

"Наша компания готова к запуску производства с учётом новых требований. Предусмотрев возможные риски, фабрика работает в усиленном режиме, что позволяет накопить резерв продукции до момента запуска всех производственных линий согласно требованиям постановления правительства. Таким образом, объём поставок в магазины не сократится. Потребители, как и раньше, смогут покупать любимое лакомство", — указали в пресс-службе "Чистой линии".

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