EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Совбезе РФ объяснили принцип попадания в список недружественных стран
Лолита назвала выход Манижи в финал Евровидения достойным ответом хамам
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школьном туалете
В Госдуме объяснили, зачем Россия вышла из договора по открытому небу
На Дальнем Востоке таможенники изловили банду "чёрных лесорубов"
Армения подтянула дополнительные войска к границе с Азербайджаном
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Миранчук и "Аталанта" ответили на слухи о переходе в "Зенит"
Единогласно: в ГД денонсировали Договор по открытому небу

Надо бы поаккуратнее: эксперт об идее "нарастить" зарплаты через налоги

Экономика

Весьма нетривиальный вариант "роста" зарплат обозначил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Благодаря "перекройке" налогов на дивиденды, по идее, можно получить стабильную индексацию зарплат на величину инфляции.

Юрий Трутнев
Юрий Трутнев

Идея, по сути, описывается одним предложением: если зарплаты работников не индексируются, то предприятие будет платить увеличенные налоги. Полезно ли такое решение, как его можно охарактеризовать? Журналисты "Правды. Ру" побеседовали с Никитой Масленниковым, экономистом, ведущим экспертом Центра политических технологий.

Увязывание и законы экономики: победитель известен?

Эксперт отмечает: индексация на инфляцию, пусть порой и с "лагами", но работает с бюджетом секторе. Например, пенсии и довольствие для военных индексируют регулярно. Однако в вопросе индексации в корпоративном секторе всё несколько сложнее.

Заставить бизнесменов платить большую заработную плату — это совершенно против экономических законов. И если уж в этом вопросе что-то и увязывать, то с применением стимулов, уверен Масленников.

Никита Масленников
Никита Масленников

Например, можно представить следующий вариант: если работник повышает свою квалификацию, то и зарплату, соответственно, может просить увеличенную. Однако есть проблема:

"У нас повышают квалификацию систематически, дай Бог, между 12% и 20%. В среднем по развитым экономикам это от 50% до 60% занятых ежегодно, так или иначе", — приводит эксперт цифры.

Но даже в этом случае важно оговорить систему стимулов, благодаря которым предприниматель был бы заинтересован в том, чтобы его сотрудники повышали квалификацию.

"Значит, какие-то отчисления на участие в этой системе программы софинансирования должны не облагаться налогом или уходить в необлагаемую часть налога по прибыли. И так далее", — разъясняет Масленников.

Прочь из "гавани": почему властям стоит быть аккуратнее

Кроме того, важно разобраться с ещё одним вопросом: а что же такое, собственно, "дивиденды"?

"Надо внимательно разбираться, что значит "дивиденды". Мы очень часто платим сами себе. Российская "материнская" компания платит, по сути, сама себе из офшоров, из иных юрисдикций и так далее.

Возникает вопрос: почему бизнес предпочитает оффшорные юрисдикции, только ли в связи с налоговыми вопросами? Конечно, нет.

Если опросить нормальных бизнесменов, то налоговая оптимизация, снижение налогов окажется где-то на третьих-четвёртых местах в списке приоритетов.

На первом месте будет защита собственности, на втором — возможности по англосаксонскому праву проводить сложные структурированные сделки по приобретению зарубежных активов, которые необходимы для того, чтобы дополнить или включиться в какую-то глобальную цепочку добавленной стоимости", — разъясняет Масленников.

Закрытый бизнес
Закрытый бизнес

Так что ситуация в случае неверного регулирования может перерасти в банальный выход из "гавани" российской юрисдикции незаинтересованных в новых, опять поменявшихся "правилах игры" предпринимателей.

"Поэтому здесь надо бы поаккуратнее.

Я думаю, что полпред Трутнев просто пересказывает примеры без деталей, просто "очерчивая" намерение. Замечательно, оно неплохое. Но оно должно быть, естественно, поддержано массой других инициатив", — уверен Масленников.

Более чётко данная "поддержка" будет видна уже 21 мая, когда правительство должно будет представить план перечня дополнительных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. Тогда и станет ясна картина в целом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Средняя зарплата в России 47 тысяч РУБЛЕЙ!? | ОПРОС В ОМСКЕ #какаяувасзарплата
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Приговор Платошкину: за что прокурор потребовал шесть лет колонии
Моя хата не с краю: украинцы готовы к отказу от российских знергоносителей
В Совбезе РФ объяснили принцип попадания в список недружественных стран
Лолита назвала выход Манижи в финал Евровидения достойным ответом хамам
Рак наружного уха: первые признаки и симптомы
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школьном туалете
В Госдуме объяснили, зачем Россия вышла из договора по открытому небу
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
На Дальнем Востоке таможенники изловили банду "чёрных лесорубов"
Армения подтянула дополнительные войска к границе с Азербайджаном
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Мир. Новости мира
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Единоборства. Новости и обзоры
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
Садоводство, цветоводство, рецепты
Как привести в порядок сад весной?
Почему Россия не хочет разговаривать с НАТО
Силовые структуры
Почему Россия не хочет разговаривать с НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников