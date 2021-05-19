Надо бы поаккуратнее: эксперт об идее "нарастить" зарплаты через налоги

Весьма нетривиальный вариант "роста" зарплат обозначил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Благодаря "перекройке" налогов на дивиденды, по идее, можно получить стабильную индексацию зарплат на величину инфляции.

Юрий Трутнев

Идея, по сути, описывается одним предложением: если зарплаты работников не индексируются, то предприятие будет платить увеличенные налоги. Полезно ли такое решение, как его можно охарактеризовать? Журналисты "Правды. Ру" побеседовали с Никитой Масленниковым, экономистом, ведущим экспертом Центра политических технологий.

Увязывание и законы экономики: победитель известен?

Эксперт отмечает: индексация на инфляцию, пусть порой и с "лагами", но работает с бюджетом секторе. Например, пенсии и довольствие для военных индексируют регулярно. Однако в вопросе индексации в корпоративном секторе всё несколько сложнее.

Заставить бизнесменов платить большую заработную плату — это совершенно против экономических законов. И если уж в этом вопросе что-то и увязывать, то с применением стимулов, уверен Масленников.

Никита Масленников

Например, можно представить следующий вариант: если работник повышает свою квалификацию, то и зарплату, соответственно, может просить увеличенную. Однако есть проблема:

"У нас повышают квалификацию систематически, дай Бог, между 12% и 20%. В среднем по развитым экономикам это от 50% до 60% занятых ежегодно, так или иначе", — приводит эксперт цифры.

Но даже в этом случае важно оговорить систему стимулов, благодаря которым предприниматель был бы заинтересован в том, чтобы его сотрудники повышали квалификацию.

"Значит, какие-то отчисления на участие в этой системе программы софинансирования должны не облагаться налогом или уходить в необлагаемую часть налога по прибыли. И так далее", — разъясняет Масленников.

Прочь из "гавани": почему властям стоит быть аккуратнее

Кроме того, важно разобраться с ещё одним вопросом: а что же такое, собственно, "дивиденды"?

"Надо внимательно разбираться, что значит "дивиденды". Мы очень часто платим сами себе. Российская "материнская" компания платит, по сути, сама себе из офшоров, из иных юрисдикций и так далее. Возникает вопрос: почему бизнес предпочитает оффшорные юрисдикции, только ли в связи с налоговыми вопросами? Конечно, нет. Если опросить нормальных бизнесменов, то налоговая оптимизация, снижение налогов окажется где-то на третьих-четвёртых местах в списке приоритетов. На первом месте будет защита собственности, на втором — возможности по англосаксонскому праву проводить сложные структурированные сделки по приобретению зарубежных активов, которые необходимы для того, чтобы дополнить или включиться в какую-то глобальную цепочку добавленной стоимости", — разъясняет Масленников.

Закрытый бизнес

Так что ситуация в случае неверного регулирования может перерасти в банальный выход из "гавани" российской юрисдикции незаинтересованных в новых, опять поменявшихся "правилах игры" предпринимателей.

"Поэтому здесь надо бы поаккуратнее. Я думаю, что полпред Трутнев просто пересказывает примеры без деталей, просто "очерчивая" намерение. Замечательно, оно неплохое. Но оно должно быть, естественно, поддержано массой других инициатив", — уверен Масленников.

Более чётко данная "поддержка" будет видна уже 21 мая, когда правительство должно будет представить план перечня дополнительных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. Тогда и станет ясна картина в целом.

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