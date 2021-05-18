SWIFT не видит риска отключения от системы России

Зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что международная платёжная система SWIFT не планирует отключения России. По её словам, ЦБ находится в постоянном контакте со штаб-квартирой SWIFT и московским офисом.

"Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим", — приводит ТАСС слова Скоробогатовой.

Угроза отключения России от SWIFT

Разговоры об отключении России от SWIFT возобновились после выборов в США, где президентом стал Джо Байден. Предлагается заблокировать работу платёжной системы в качестве санкции.

Ранее Европарламент выпустил резолюцию, в которой призвал отключить Россию от SWIFT. Так евродепутаты планируют бороться с "российской агрессией". В частности, Россию обвинили во взрывах складов с боеприпасами на территории Чехии, а также в эскалации конфликта на Украине.

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