Немецкий министр объяснил, от чего зависит завершение "Северного потока-2"

До сих пор немецкому правительству удавалось успешно преодолевать все возможные эскалации, связанные с завершением строительства газопровода "Северный поток-2".

Глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер рассчитывает, что вопрос о завершении строительства "Северного потока-2" будет решён в течение ближайших двенадцати месяцев. Строители получили все необходимые разрешения и от немецких, и от европейских регуляторов, отметил он, выступая на 25-й российско-германской конференции "Потсдамские встречи".

"Сейчас не достроено совсем немного, и завершение проекта зависит от того, как быстро пройдут работы по прокладке труб", — сказал Петер Альтмайер.

Он также подчеркнул в своём выступлении, что Германии, которая отказывается от атомной энергетики и переходит на возобновляемые источники энергии, ещё долгие годы будет требоваться российский газ и, вполне вероятно, даже в больших объёмах, чем сейчас. Россия же всегда была надёжным поставщиком, независимо от политической ситуации, приводит ТАСС слова немецкого министра.

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