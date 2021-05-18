Росстат включит расходы на жильё в расчёт уровня инфляции

Включение вменённой ренты в расчёт официального уровня инфляции позволит более объективно оценивать реальный уровень индекса потребительских цен, уверены эксперты.

В настоящее время при расчёте потребительской корзины наибольшее значение придаётся продуктам питания. Однако дорожают не только они, но в том числе и жильё, и расходы на его содержание.

"По сути, единственная возможность справедливо отразить в ИПЦ динамику рынка недвижимости — это включить в расчёты показатель вменённой ренты", — пишут "Известия".

Росстат готов запустить соответствующее исследование уже в 2022 году. И, если оно покажет достаточную эффективность, этот показатель будет введён в расчёт индекса потребительских цен в 2023 году. Такая реформа позволит гораздо адекватней и оперативней реагировать на изменения экономической ситуации, считают эксперты рынка недвижимости. В целом специалисты прогнозируют возвращение рынка арендного жилья к допандемийным показателям по мере возобновления деловой активности, однако затрудняются назвать сроки.

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