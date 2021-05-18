Джо Байден и его жена отчитались о доходах

Стали известны весьма любопытные цифры: доходы президента США Джо Байдена и американской первой леди Джилл Байден. Совместная налоговая декларация Джо и Джилл оказалась доступна широкой общественности — её представили через пресс-службу Белого дома.

Интересно, что предшественник Байдена, Дональд Трамп, публиковать свои декларации по разным причинам отказывался и даже заявлял, это "нежелательно". Трамп неоднократно говорил, что его компании проверяют налоговики, так что подобные публикации могут оказать негативный эффект.

Итак, совместно за 2020 год чета Байденов заработала 607 тысяч долларов. 157 тысяч из этой суммы пришлось уплатить в качестве налогов. Таким образом, супруги платили налог по ставке 25,9% (подоходный). Также отдельно пришлось выплачивать налоги на 28 тысяч (Делавэр, там у Джо и Джилл есть дом) и на 443 доллара (Вирджиния).

Известно также, что 5% дохода пара отдала на благотворительность сразу для 10 различных организаций.

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