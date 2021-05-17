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Газовый рынок Европы "встретил" Белого Металлического Быка

Экономика

Интересная ситуация, которую можно сравнить с наступлением года Быка, разворачивается на газовом рынке Европы. Эксперты "Газпрома" фиксируют рост как спроса, так и цен.

Газовый рынок Европы "встретил" Белого Металлического Быка

"Судя по ценам, на газовом рынке действительно наступил год Белого Металлического Быка.

На завершение торгового дня 14 мая цена контракта "день вперёд" на TTF — ключевом газовом хабе Европы — составила 341 доллар за одну тысячу кубометров", — приводит РИА "Новости" сообщение "Газпрома".

Сложившаяся ситуация влияет на скорость, с которой заполняются европейские ПХГ (подземные хранилища газа). Она замедляется: на текущий момент "буксует" даже закачка в украинские хранилища (начавшаяся вообще лишь 30 апреля). За 16-дневный срок украинские ПХГ заполнили всего на 0,12 млрд "кубов" при том, что для навёрстывания отработанного за отопительный сезон нужно 1,32 млрд.

"Отставание в объёме запасов относительно той же даты в 2020 году ещё больше увеличилось — до минус 33,8 миллиарда кубометров", — указали в "Газпроме".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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