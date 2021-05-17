Газовый рынок Европы "встретил" Белого Металлического Быка

Интересная ситуация, которую можно сравнить с наступлением года Быка, разворачивается на газовом рынке Европы. Эксперты "Газпрома" фиксируют рост как спроса, так и цен.

"Судя по ценам, на газовом рынке действительно наступил год Белого Металлического Быка. На завершение торгового дня 14 мая цена контракта "день вперёд" на TTF — ключевом газовом хабе Европы — составила 341 доллар за одну тысячу кубометров", — приводит РИА "Новости" сообщение "Газпрома".

Сложившаяся ситуация влияет на скорость, с которой заполняются европейские ПХГ (подземные хранилища газа). Она замедляется: на текущий момент "буксует" даже закачка в украинские хранилища (начавшаяся вообще лишь 30 апреля). За 16-дневный срок украинские ПХГ заполнили всего на 0,12 млрд "кубов" при том, что для навёрстывания отработанного за отопительный сезон нужно 1,32 млрд.

"Отставание в объёме запасов относительно той же даты в 2020 году ещё больше увеличилось — до минус 33,8 миллиарда кубометров", — указали в "Газпроме".

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