Из-за засухи и COVID-19 могут вырасти цены на индийский чай

Засуха и ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19 в Индии могут спровоцировать проблемы с поставками чая в ближайшее полугодие и подорожанию продукта, сообщает "Прайм".

Крупнейшими регионами по производству чая являются Ассам и Дарджилинг в Индии и некоторые африканские государства. Владельцы плантаций намерены проверить своих сотрудников на COVID-19, чтобы оценить реальный масштаб пандемии.

Профсоюзы считают, что участившиеся случаи заражения коронавирусом работников плантаций вызваны условиями их жизни и труда. Всё дело в том, что сотрудники перемещаются большими группами.

В Индии всех работников плантаций будут прививать от коронавируса. Но в стране не хватает вакцин. В настоящее время прирост заболеваемости в Индии составляет более 300 тыс. человек в сутки.

Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, то цены на чай могут резко вырасти.

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