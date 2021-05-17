Маск устроил в Twitter "качели" для биткоина

Продолжает удивлять общественность и прибавлять седых волос инвесторам глава Tesla Илон Маск. На личном примере он показал, как благодаря нескольким сообщениям в Twitter можно устроить курсовые "качели".

История началась ещё в воскресенье: пользователь соцсети, известный как CryptoWhale, привёл данные о том, что в Tesla решили не ждать и "сбросили" все биткоины, которые были у компании в наличии. По его мнению, этот факт должен "раздосадовать" всех держателей биткоина.

"В самом деле", — ответил своим твитом Маск, после чего буквально за пару часов курс "битка" просел ниже 43 тысяч долларов, а по итогам воскресенья — на 8%.

Однако уже в понедельник Маск решил всех успокоить, сообщив (опять-таки через Twitter), что данные о "сбросе" биткоинов его компанией — выдумка.

"Чтобы развеять слухи, Tesla не продала ни одного биткойна", — высказался он, и криптовалюта устремилась вверх, достигнув за пять минут роста в 3,7%.

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