Доллар подготовил россиянам сюрпризы

Доллару США пророчат ослабление до 72-73 рублей, но "сюрприз" связан отнюдь не с укреплением рубля.

По словам управляющего активами "БКС Мир инвестиций" Андрея Русецкого, ожидаемое ослабление американской валюты до 72-73 рублей за доллар к концу этого года обусловлено инфляцией США, сообщает "Прайм". Последние данные свидетельствуют о повышении темпов роста цен до 4,2%, что является одним из наиболее высоких показателей за 30 лет. Ускорение инфляции вызвано как ростом мировых цен на продовольствие, так и масштабными вливаниями денег в американскую экономику.

При этом Федеральная резервная система США, в отличие от Центробанка РФ, не может бороться с инфляцией, резко повысив процентную ставку из-за громадного государственного долга, который превышал $27,7 трлн по итогам 2020 года.

В результате ускорившейся инфляции реальная доходность гособлигаций США стала отрицательной. Это выгодно американскому бюджету, но от этого страдают держатели этих сверхнадёжных долговых бумаг.

Поэтому Русецкий рекомендует обратить внимание на более рисковые и поэтому более доходные активы — акции в долларах США, облигации развивающихся стран и сырьё.

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