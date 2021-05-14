Россиян освободят от обязанности декларировать продажу квартиры

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, освобождающий физических лиц от обязанности подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости, но только если доход от сделки не превышает 1 млн рублей.

В документе, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента, говорится об освобождении обязанности подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при реализации имущества раньше минимального предельного срока владения "при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже имущества (250 000 рублей либо 1 000 000 рублей) над соответствующими доходами".

По действующему законодательству, россияне обязаны декларировать продажу единственного жилья, если владеют им менее пяти лет, унаследованной недвижимости — менее трёх лет.

Максимальная сумма налогового вычета при продаже домов, квартир и комнат составляет 1 млн рублей, при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч, пишет "Прайм".