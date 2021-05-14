Матвиенко считает правильным указывать на продуктах цены производителей

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что на упаковках продуктов нужно указывать не только окончательную стоимость, но и цену производителя.

На заседании Совета по вопросам АПК при Совете Федерации Матвиенко предположила, как хорошо было бы, "если бы на упаковке гречки было указано не только место производства, но и цена производителя". Тогда бы человек, приходящий в магазин, понимал, что за свой тяжёлый труд работник сельского хозяйства получил предположительно 5 рублей, а потребителю товар достаётся за 20 рублей.

При этом глава Совета Федерации согласилась с тем, насколько важны логистика и другие услуги, "но важно, чтобы всё было соразмерно", сообщает РИА "Новости". Если на продуктах появятся цены производителей, то все процессы станут прозрачнее, а цепочка посредников — понятной.

Матвиенко также добавила, что это всё её фантазии, но она считает, что люди "с пристрастием будут относиться к продавцам сельхозпродукции", если на упаковках появятся цены производителей.

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