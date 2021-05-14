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Матвиенко считает правильным указывать на продуктах цены производителей

Экономика » Аграрный сектор

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что на упаковках продуктов нужно указывать не только окончательную стоимость, но и цену производителя.

Матвиенко считает правильным указывать на продуктах цены производителей

На заседании Совета по вопросам АПК при Совете Федерации Матвиенко предположила, как хорошо было бы, "если бы на упаковке гречки было указано не только место производства, но и цена производителя". Тогда бы человек, приходящий в магазин, понимал, что за свой тяжёлый труд работник сельского хозяйства получил предположительно 5 рублей, а потребителю товар достаётся за 20 рублей.

При этом глава Совета Федерации согласилась с тем, насколько важны логистика и другие услуги, "но важно, чтобы всё было соразмерно", сообщает РИА "Новости". Если на продуктах появятся цены производителей, то все процессы станут прозрачнее, а цепочка посредников — понятной.

Матвиенко также добавила, что это всё её фантазии, но она считает, что люди "с пристрастием будут относиться к продавцам сельхозпродукции", если на упаковках появятся цены производителей.

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Цены на продукты будут расти и дальше - ФАС
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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