Эксперт рекомендует копить на пенсию самостоятельно, а не через НПФ

Можно копить на старость с помощью НПФ, но лучше заниматься этим самостоятельно, считает глава аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

В беседе с "Правдой.Ру" он согласился, что теоретически можно накопить на безбедную старость с помощью негосударственного пенсионного обеспечения, но с его точки зрения лучше заниматься этим самим, а не через НПФ.

Разуваев напомнил, что есть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), которые дают определённые налоговые льготы. Причём открыть и пользоваться этим инструментом довольно легко: скачиваешь приложение, открываешь счёт, переводишь на него деньги и покупаешь акции, облигации.

Также финансист советует покупать ценные бумаги основных российских компаний, Сбербанка, Норильского никеля и так далее. При этом он предостерёг от складывания "всех яиц в одну корзину", то есть не покупать акции и облигации одной компании, даже той, что в предыдущие годы демонстрировала рост. Иногда даже бумаги "сильной, фундаментальной" компании проседали. Примером может служить компания "Русгидро".

Ранее "Правда.Ру" пыталась выяснить, с помощью каких инструментов можно накопить на дополнительную пенсию. Выводы оказались неутешительными.

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