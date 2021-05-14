Экономист назвал основной признак приближающегося банковского кризиса

Основным признаком любого банковского кризиса является резкое снижение ликвидности кредитных организаций, заявил заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.

В этом случае у банков не хватает денег, чтобы выполнить обязательства перед вкладчиками и кредиторами, сообщает "Прайм". Такое может происходить из-за существенного роста проблемных долгов или массового снятия вкладов.

В настоящее время развитие подобного сценария маловероятно, подчеркнул Воронов. Наоборот, сейчас наблюдается восстановительный рост экономики, а ключевая ставка Центробанка РФ растёт, повышая привлекательность вкладов.

Тем не менее, если человек всё же опасается за сохранность собственных сбережений в банке, то экономист рекомендует их размещать на вкладах тех банков, какие участвуют в системе страхования вкладов. Список таких банков можно посмотреть на сайте Агентства по страхованию вкладов.

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