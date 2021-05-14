ЦБ частично одобрил плавающие ставки по кредитам

Центробанк РФ предложил запретить плавающие процентные ставки только по кредитам на срок до одного года, на срок свыше 20 лет. Также банки не смогут устанавливать плавающие ставки по кредитным картам.

Большинство изменений, разработанных регулятором, могут вступить в силу с 1 января 2022 года, пишет РБК. При этом подготовленный законопроект ещё обсуждается с рынком и потому может измениться. Так, представитель ЦБ сообщил, что возможные варианты регулирования кредитов с плавающими ставками ещё обсуждаются, а окончательного решения пока нет.

Что касается всех остальных кредитов, по которым банки смогут устанавливать плавающие ставки, то ЦБ предлагает ввести для них определённые ограничения: максимально допустимое значение ставки и срок продления не более трёх лет.

Как плавающие ставки отразятся на обычных людях

С одной стороны, юридически у банков появится возможность снижать ставки по уже выданным кредитам, что будет выгодно заёмщикам. Только фактически ожидать от них подобную роскошь не стоит. Наиболее вероятно они будут использовать эту возможность только для повышения ставки.

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