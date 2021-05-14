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Депутат предлагает выдавать пенсионерам деньги на маски и перчатки

Экономика » Финансы » Деньги

Российским пенсионерам могут начать выдавать ежегодное единовременное пособие на приобретение средств индивидуальной защиты. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Иван Сухарев.

Депутат предлагает выдавать пенсионерам деньги на маски и перчатки

Он направил соответствующее письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает RT. В нём говорится, что пандемия, продолжающаяся уже больше года, показала важность использования средств индивидуальной защиты и профилактики. При этом это особенно актуально для людей пожилого возраста, которые наиболее уязвимы перед инфекцией и подвержены тяжёлым последствиям при заболевании. В то же время не всех пенсионеров есть деньги, чтобы обеспечить себя средствами защиты.

Поэтому Сухарев просит Котякова "оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей". Чтобы не допустить расходование этих денег не для покупки средств защиты, предлагается выдавать их через именной сертификат или любой другой механизм, позволяющий тратить деньги на установленные цели.

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Автор: Анастасия Гостищева
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