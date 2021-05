Forbes представил десятку крупнейших компаний мира

В десятке крупнейших компаний мира за год произошли существенные изменения, согласно обновлённому рейтингу журнала Forbes.

Так, американский банк JPMorgan поднялся с третьего на второе место, инвестиционная компания Berkshire Hathaway — с четвёртого на третье, американская Apple — с девятого на шестое.

В то же время китайский банк China Construction Bank опустился со второй строчки на четвёртую. Пятое место второй год подряд занимает саудовская нефтяная компания Saudi Aramco. На седьмом месте расположился американский банк Bank of America, на восьмом — китайская страховая компания Ping An Insurance Group, на девятом — китайский банк Agricultural Bank of China.

Десятку замыкает американский Amazon, который в прошлом году занимал 22-е место. Лидером рейтинга Forbes Global 2000 девятый год подряд является китайский банк ICBC.

Совокупная рыночная капитализация 2 000 самых крупных компаний мира за год увеличилась на 47%, до $79,8 трлн. При этом их выручка снизилась на 6%, до $39,8 трлн, а прибыль — на 24%, до $2,5 трлн.

Рейтинг российских компаний Forbes возглавляет Сбербанк

В мировом рейтинг он расположился на 51 строчке (401-е место в 2020 году). В топ-100 стран мира также вошла "Роснефть" — 99-е место. Всего в глобальном рейтинге 15 компаний, в том числе "Сургутнефтегаз" (309-е место) и "Лукойл" (467-е место).

