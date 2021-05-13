Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина

Представители бизнеса услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обвинил их в жадности, и теперь ждут, что за этим последует: "вызов доктора" или "какая-то цивилизованная форма".

Во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина владелец En+ Олег Дерипаска, комментируя обвинения Мишустина, заявил, что бизнес услышал премьера. Он также добавил, что предпринимателей теперь интересует, как будут регулировать вывод дивидендов за границу, сообщает РБК.

Дело в том, что Мишустин не только обвинил бизнес в жадности, но и предложил ввести прогрессивный налог на дивиденды, выплачиваемые нерезидентам.

"Теперь очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения: "у доктора" или будет какая-то цивилизованная форма", — сыронизировал Дерипаска, делая отсылку к фразе Владимира Путина 2008 года.

На тот момент, будучи премьер-министром, Путин раскритиковал "Мечел" за то, что компания продаёт сырьё за границу по ценам, в два раза ниже внутренних. На совещании по металлургии отсутствовал заболевший владелец "Мечела" Игорь Зюзин, на что Путин пожелал ему выздороветь, а если нет, то к нему придётся послать доктора и "зачистить все эти проблемы". После такого акции "Мечела" на Нью-Йоркской фондовой бирже упали более чем на 37%.