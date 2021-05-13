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Названы способы снижения платежей по кредитам

Экономика » Финансы » Банки

Оформляя новый кредит, мы редко оцениваем, сможем ли рассчитаться с банком, и часто попадаем в затруднительные ситуации. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова рассказала, как снизить ежемесячные платежи по кредитам и не испортить свою кредитную историю.

Названы способы снижения платежей по кредитам

По её словам, способов снизить платежи по кредитам довольно много: это и рефинансирование с реструктуризацией, выбор самого выгодного предложения на рынке, а также взаимодействие с кредитором и отказ от дополнительных платных услуг, пишет "Прайм".

"Рефинансирование и реструктуризация кредитов дают возможность платить меньше или реже", — пояснила Степанова.

При рефинансировании также можно объединить все свои кредиты в один, выбрав наиболее выгодное предложение среди банков по ставке и тем самым облегчив свою платёжную нагрузку.

Что касается отказа от дополнительных платных услуг, то здесь эксперт советует обратить внимание на сколько вырастет ставка по кредиту. То есть посчитать, есть ли выгода от отказа от дополнительных платных услуг или нет.

Также снизить платежи можно, заняв деньги в долг у друзей и родственников без процентов, а также воспользовавшись лизинговые и льготными программами. Банкротство нужно использовать только в самом крайнем случае, подчеркнула Степанова.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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