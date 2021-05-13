Наёмным работникам дадут право голоса при банкротстве компаний

Министерство экономического развития РФ внесло очередные поправки в реформу банкротства компаний, наделив наёмных работников правом голоса на общем собрании.

Банкротство

Также ведомство внесло в законопроект поправки, которые запрещают неоднократно продлевать конкурсное производство, пишут "Известия". В целом реформа банкротства компаний предусматривает сохранение только двух процедур: реструктуризации долгов и конкурсное производство (ликвидация).

Стоит отметить, что инновации, вызвавшие недовольство бизнеса, остались в документе без изменений. Так, арбитражные управляющие всё равно будут выбираться по балльной системе, а для создания саморегулируемой организации потребуется меньшее количество членов.

Новые поправки Минэкономразвития также вызвали недовольство

По словам юристов, наёмные работники и так защищены лучше всех, поскольку они получают свои зарплаты вне очереди. Что касается запрета на неоднократное продление конкурсного производства, то это не ускорит процедуру банкротства. Чтобы ускорятся, нужно упрощать и сокращать перечень вопросов, решаемых в судебном порядке, считают эксперты.

Тем временем бизнес рассчитывает на указанную реформу, в том числе из-за того, что во время пандемии на грани банкротства оказались многие компании, о чём ранее писала "Правда.Ру". Эффективный инструмент просто необходим, чтобы в итоге бизнесменам не пришлось платить за коронавирус из собственного кармана.

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