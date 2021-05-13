Всемирный банк признал российские переводы самыми дешёвыми

Денежные переводы из РФ за границу остаются самыми дешёвыми, комиссии снизились с 2,1% до 1%, говорится в докладе Всемирного банка.

Как следует из документа, самыми дорогими стали переводы из Турцию в Болгарию, самыми дешёвыми — переводы из России в Грузию.

Также Всемирный банк отмечает снижение объёма денежных переводов практически во всех странах Европы и Центральной Азии. Но в целом "коронавирусный" кризис не вызвал серьёзного сокращения денежных переводов в мире. Так, переводы в страны с низким и средним уровнем дохода снизились только на 1,6%, до $540 млрд. Для сравнения: в кризисном 2009 году они сократились на 4,8%.

В 2021 году Всемирный банк ожидает роста денежных переводов на 2,6%, до $553 млрд, а в 2022 году — на 2,2%, до $565 млрд. При этом банк подчёркивает, что в ряде крупных развивающихся стран сохраняются высокие показатели заболеваемости, поэтому прогноз по денежным переводам подвержен неопределённости.

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