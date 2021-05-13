Россияне берут микрозаймы из-за нехватки денег на еду

В марте 2021 года микрофинансовые организации (МФО) выдали рекордное количество займов, и это свидетельствует о том, что россиянам приходится занимать деньги на еду и оплату ЖКХ, считает депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в марте выдано 2,35 млн микрозаймов, что почти на треть больше, чем годом ранее. Это максимальное количество за всю историю работы МФО.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что россияне берут микрозаймы "только тогда, когда не хватает на элементарное", на еду, оплату ЖКХ.

"Это очень тревожный сигнал, который свидетельствует об углублении кризиса. Люди пострадали от коронавируса, от экономической политики, которая сегодня проводится", — цитирует депутата Новосибирское отделение КПРФ.

Ганзя также отрицательно относится и к самим МФО, считая, что они не приносят экономике пользу. Они наживаются на чужой беде, подчеркнула депутат.

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