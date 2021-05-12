Россельхознадзор реабилитировал белорусские томаты и перцы, но не все

Осенью 2020 года Россельхознадзор запретил поставки из Белоруссии томатов и перцев закрытого грунта. В овощах был выявлен вирус мозаики пепино.

Запрет на поставки овощной продукции в Россию касался предприятий Минской и Брестской областей Белоруссии. Томаты и перцы не прошли фитосанитарный контроль.

Чтобы решить проблему, белорусская сторона провела фитосанитарные обследования томатов и перцев на предмет отсутствия вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в местах их производства. Материалы обследования были предоставлены в Россельхознадзор. На основании этих материалов, а также под гарантии ГУ "Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь в ведомстве приняли решение разрешить поставки овощной продукции с двух белорусских предприятий.

"Россельхознадзор с 12 мая 2021 года разрешает ввоз в Российскую Федерацию томатов и перцев с двух белорусских предприятий: — ОАО "ТК" Берестье" (Брестская область); — КУП "Минская овощная фабрика" (Минская область)", — сообщило ведомство.

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